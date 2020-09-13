"Ви не думайте, що я хочу халяву якусь. Я сказав, що хочу варіант для здійснення мрії – Ліга чемпіонів. Так, я підтверджую, що цього хочу.

Григорчук пояснив, чому вирішив очолити саме Шахтар Солігорськ

Хочу, тому що зараз, як ніколи, впевнений, що прийшов до того, що можу зробити це. Але це не означає, що я такий король, дайте мені команду Ліги чемпіонів. Ні. Звичайно, було б здорово. Але якщо є проект, який має план розвитку з розумінням, як це правильно зробити.

Цікаво, коли все зроблено своїми руками від початку і до кінця. Так було в Чорноморці. Головне, щоб все було серйозно і люди ставили такі високі цілі", – сказав український фахівець у коментарі Футбольному формату.

Нагадаємо, що нещодавно Роман Григорчук став головним тренером солігорського Шахтаря. Він змінив на тренерському містку іншого українця Юрія Вернидуба.

Григорчук феєрично дебютував на чолі Шахтаря С – "гірники" розгромили Вітебськ і повернули собі лідерство