"Важко прийняти цю поразку, бо не думаю, що сьогодні це закономірно. Думаю, що результат мав бути інший, але що поробиш. На табло 0:1, тож мусимо це пережити, проаналізувати та рухатися далі. Думаю, що в цілому, якщо брати наші позиційні атакувальні дії, то, звичайно, вони мають бути сильніші, і ми хочемо грати значно сильніше.

Асист "сухим листом" у відеоогляді матчу УПЛ ЛНЗ – Полісся – 0:1

Сьогодні була ціла низка помилок, які ми не повинні допускати. І був цілий ряд неправильних рішень у тій чи іншій ситуації – можна було ухвалити інші рішення, і це могло надати атаці в тих моментах більше гостроти. Десь недопрацювали на стандартах? Я просто думаю, що в моменті з другим голом, рефері, який був на VAR, мусив підказати головному судді, що там був чистий фол. Я вважаю, що це фол. Але це моя думка, і я так вважаю. А як вважають судді – ми побачили.

Ми перед цією грою говорили, що це така гра, перемога в якій дає нам надію і дає нам шанси, щоб реально, конкретно піднятися в турнірній таблиці. Ми не взяли ці 3 очки. Звичайно, ми не опускаємо руки, але повинні реально дивитися на речі. Ми розуміємо, що зараз від верхньої частини таблиці ми віддалилися", – поділився Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, що ЛНЗ мінімально поступився Поліссю (0:1), а єдиний гол забив Крушинський, який буквально заніс м'яч у ворота після подачі Назаренка з кутового. У першому таймі арбітр скасував гол "вовків" через гру рукою Чоботенка.

Полісся здолало ЛНЗ і відірвалось від Кривбаса – гол Крушинського "зіпсував" шедевр Назаренка з кутового