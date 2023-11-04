Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру в елітному дивізіоні.

Матчі 15-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 24 по 27 листопада включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Повернення глядачів на матчі УПЛ – джерело повідомило, коли відбудеться камбек вболівальників на стадіони

Родзинкою туру стане дуель між претендентами на медалі – Шахтарем та Поліссям, а також протистояння між командами Романа Григорчука і Юрія Максимова. Дата матчу Колос – Зоря буде визначена додатково.

24 листопада (п'ятниця)

Шахтар – Полісся – 19:00

25 листопада (субота)

Минай – Кривбас – 13:00

Верес – Металіст 1925 – 15:00

Ворскла – ЛНЗ – 17:00

26 листопада (неділя)

Олександрія – Оболонь – 15:00

Динамо – Рух – 17:00

27 листопада (понеділок)

СК Дніпро-1 – Чорноморець – 17:00

Вижив після залпу російського танка, заробляв більше, ніж Шева – інтерв'ю з екс-гравцем Карпат, який повернувся з фронту