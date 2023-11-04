Григорчук проти Максимова та дуель Шахтаря і Полісся – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 15-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру в елітному дивізіоні.
Матчі 15-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 24 по 27 листопада включно, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Родзинкою туру стане дуель між претендентами на медалі – Шахтарем та Поліссям, а також протистояння між командами Романа Григорчука і Юрія Максимова. Дата матчу Колос – Зоря буде визначена додатково.
24 листопада (п'ятниця)
Шахтар – Полісся – 19:00
25 листопада (субота)
Минай – Кривбас – 13:00
Верес – Металіст 1925 – 15:00
Ворскла – ЛНЗ – 17:00
26 листопада (неділя)
Олександрія – Оболонь – 15:00
Динамо – Рух – 17:00
27 листопада (понеділок)
СК Дніпро-1 – Чорноморець – 17:00
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