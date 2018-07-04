Григорчук прокоментував трансфери Рукавіни та Річарда Алмейди

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував підписання двох гравців перед стартом єврокубків.

"Коли я тільки прийняв Астану і проаналізував склад, з яким треба було вирішувати поставлені завдання, було трохи тривожно, і я розумів, що команді потрібне підсилення. В особі Рукавіни і Алмейди клуб отримав не тільки сильних футболістів, це гравці, підписання яких підкреслює селекційний рівень клубу.

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Я уявляю, яку роботу виконав президент нашого клубу Саян Хамітжанов, щоб переконати цих хлопців перейти в Астану. Це і постійні аргументи "за" на переговорах, і гнучкість, і вміння заручитися підтримкою представників гравця. Я знаю, що у Астани були серйозні конкуренти, які претендують на цих футболістів, але столичному клубу вдалося таки підписати цих хлопців.

Алмейду я прекрасно знаю з його виступу за Карабах – протягом тривалого часу натуралізований бразилець був одним з лідерів клубу і був заграний за Національну збірну Азербайджану.

Рукавіна не потребує представлення – це гравець основного складу збірної Сербії – команди-учасниці Чемпіонату Світу-2018. Антоніо пройшов серйозну школу німецької Бундесліги і іспанської Ла Ліги. Дуже радий, що обіцянки зміцнити склад перед стартом в єврокубках президент нашого клубу виконує в повній мірі", – цитує Григорчука Kazfootball.