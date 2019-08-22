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Григорчук прокоментував розгромну перемогу над БАТЕ в Лізі Європи

22:18 426 Читать на русском
Григорчук прокоментував розгромну перемогу над БАТЕ в Лізі Європи
Роман Григорчук / Фото ФК Астана

Головний тренер Астани поділився думкою щодо результату першого матчу проти білоруського гранда.

 

"Ми повинні йти крок за кроком. Перший – насолодитися перемогою. А далі підготовка до наступних матчів.

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Ні, розслабленості перед матчем-відповіддю немає. Футболісти на полі самі відчувають силу суперника. Будь-який гравець скаже про всю серйозність БАТЕ. Ми будемо готуватися, не думаючи, що виграли 3:0. У нас багато гравців з потенціалом, але наскільки він великий – важко визначити. Потрібен час.

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Мені складно оцінити результат. Якщо хтось сказав би, що ми виграємо 3:0 я б просто посміхнувся, думав, це хтось жартує. Я багато знаю про БАТЕ. Хтось каже про те, що БАТЕ вже не той... Це ви, журналісти, любите говорити, це ваш хліб", – цитує Григорчука Sports.kz.

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Теги
Астана - БАТЕ Астана Астана Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук Українці за кордоном
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