toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ЦСКА СОФІЯ - ЗОРЯ МАРІУПОЛЬ - АЗ ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Григорчук прокоментував розгром Валлетти у Лізі Європи

07:30 778 Читать на русском
Григорчук прокоментував розгром Валлетти у Лізі Європи
Роман Григорчук / ФК Габала

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженнями після перемоги над Валлеттою (5:1) у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

 

"У поєдинку було те, що і повинно бути – божевільна самовіддача, був створений сильний тиск на суперника, максимальні швидкості, непогане виконання. Думаю, що цей матч можна оцінити, як дуже хорошу зустріч в нашому виконанні.

Українці в Лізі Європи: Яремчук вкотре забив, Шевчук "привіз" пенальті на Кутроне, Григорчук забезпечив собі плей-офф

Ми не зможемо знайти правильну відповідь на питання, чи краще зустрітись в наступному раунді з БАТЕ або Сараєво. Нам потрібно дивитися гру, вивчати обох суперників.

Ми розуміємо, що обидві команди – чемпіони футбольних країн, і обидві представляють силу", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Наші за кордоном. Українська вечірка в Бельгії, Шестаков і Петряк феєрять в Угорщині, чудовий дебют Бондаренка

blog_ava
Головні новини футболу 8 серпня: Зоря та Маріуполь розписали нічиї в Лізі Європи, МЮ продав зірку, гарячий дедлайн АПЛ
07:00
784
Теги
Валлетта - Астана Валлетта Валлетта Астана Астана Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
8
хв
Ліверпуль
22:00
Норвіч
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук