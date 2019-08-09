Григорчук прокоментував розгром Валлетти у Лізі Європи

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженнями після перемоги над Валлеттою (5:1) у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

"У поєдинку було те, що і повинно бути – божевільна самовіддача, був створений сильний тиск на суперника, максимальні швидкості, непогане виконання. Думаю, що цей матч можна оцінити, як дуже хорошу зустріч в нашому виконанні.

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Ми не зможемо знайти правильну відповідь на питання, чи краще зустрітись в наступному раунді з БАТЕ або Сараєво. Нам потрібно дивитися гру, вивчати обох суперників.

Ми розуміємо, що обидві команди – чемпіони футбольних країн, і обидві представляють силу", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

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