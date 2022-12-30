"Я дуже радий, що повернувся в дорогий для мене Чорноморець, у прекрасну Одесу до улюблених і неймовірних уболівальників. У нас попереду багато роботи на зборах, але я вже з нетерпінням чекаю на відновлення сезону та перший матч на домашньому стадіоні.

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А поки хочу привітати всю велику родину Чорноморця з прийдешнім Новим роком, побажати міцного здоров’я та доброї долі. Разом з новим тренерським штабом робитимемо все, щоб наступного року вболівальники команди мали більше позитивних емоцій", – цитує Григорчука офіційний сайт "моряків".

Нагадаємо, Роман вже очолював одеситів протягом 2010-2014 років, а сьогодні, 30 грудня, підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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