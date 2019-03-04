Григорчук прокоментував перемогу Астани в Суперкубку Казахстану

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився враженнями від перемоги в Суперкубку Казахстану-2019.

"Я висловлю емоції всієї команди, всього клубу – дуже приємно, що наша робота увінчалася титулом. Поки радіємо, потім відновлюємося і починаємо підготовку до першого туру Прем'єр-Ліги.

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Ми намагалися зібрати максимум інформації про суперника, але важко робити було висновки, тому що Кайрат на зборах грав різними складами, різними тактичними варіантами, тому картина була неповною.

Але звичайно ж, ми виходили з того, що ми хочемо грати в свій футбол, домінувати на полі, контролювати м'яч. Тому ми більше думали про свою гру. Я впевнений, що тільки команда, яка вміє володіти грою, зможе досягати результату.

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Ми хочемо доукомплектуватися, нам це необхідно. Але селекційна робота дуже важка, ми можемо взяти лише футболіста, в якому впевнені, що він здатний нам допомогти здобути великі перемоги. Це зробити непросто, але робота триває", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.