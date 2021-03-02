"Ми дуже задоволені. Я подивився, як люди відреагували на нашу перемогу і завоювання Суперкубка. Було видно, що для багатьох це важливо. Щодо самої гри, якщо будуть питання, я відповім, а поки просто позитив – ми радіємо цій події. Однак ми розуміємо, що це лише Суперкубок, а у нас ще багато завдань і цілей – йдемо далі.

Григорчук приніс солігорському Шахтарю історичний трофей – Дебелко і воротар не підвели тренера у серії пенальті

Пенальті Гутора – це рішення не моє, а хлопців. Ми знали, що він здатен виконувати. Скажу, що хлопці ухвалили рішення у важливий момент, і воно себе виправдало. А взагалі все красиво вийшло – така родзинка сьогоднішнього вечора", – цитує Григорчука Football.by.

Додамо, що Шахтар є чинним чемпіоном Білорусі. "Гірники" розпочнуть новий розіграш 13 березня домашнім поєдинком проти Мінська.

"Найстрашніше – коли у роздягальні літав чайник": Михайло Бурч – про пенальті, фобію Лужного і фантастичного Пятова