"За останній час я ні з ким не розмовляв на предмет свого працевлаштування в Україні.

Григорчук може повернутися в УПЛ – джерело назвало клуб, який планує сенсаційну зміну тренера

Після Нефтчі до мене звертався один закордонний клуб, але я бачу своє майбутнє зараз вдома", – сказав Григорчук у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про інтерес до 59-річного фахівця з боку черкаського ЛНЗ. Буцімто Роман Йосипович має замінити Андреса Карраско, оскільки керівництво "фіолетових" не влаштовує якість гри команди під керівництвом іспанця. Раніше Григорчука також сватали в першолігову Буковину.

ЛНЗ переграв Зорю, здобувши першу виїзну перемогу в сезоні – черкасці наздогнали Карпати в турнірній таблиці