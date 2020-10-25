Григорчук продовжує гонитву за чемпіонством – Шахтар Солігорськ перервав серію поразок
Солігорський Шахтар обіграв Енергетик-БГУ в рамках 27-го туру чемпіонату Білорусі.
Білорусь, 27 тур
Енергетик – Шахтар С – 1:2
Голи: Юдчиць, 61 (п) – Кендиш, 6, Подстрєлов,32
Білоруські "гірники" повернулися на шлях перемог після двох поразок поспіль в чемпіонаті. Шахтар ще в першому таймі отримав комфортну перевагу в рахунку і зумів захистити її, довівши матч до перемоги.
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Тепер у активі підопічних Романа Григорчука 49 очок (друге місце в турнірній таблиці) і чудові шанси зменшити відставання від БАТЕ до одного очка. Для цього Шахтаря ще доведеться виграти перенесений матч проти передостанньої команди першості.
"Ми задоволені, тому що єдине, що має значення – очки. Зараз ми жодним чином не можемо їх втрачати. По самій грі: були як хороші моменти, так і ті, над якими треба працювати. Я задоволений перемогою, тому що мені дуже подобається наш сьогоднішній суперник як команда", – сказав Григорчук.
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