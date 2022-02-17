"Я просто люблю Чорноморець, дуже поважаю всіх людей, з ким працював, всіх керівників. Про матеріальні речі не хочу говорити.

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Переважає все те, що ми з цими людьми працювали і зробили таку справу велику. Тут я ні про що більше не хотів би говорити. Я б хотів тільки говорити людям "дякую", слова поваги і ні про що інше. Чи бувало, що борг віддавали нерухомістю? Було таке, звичайно", – резюмував Григорчук в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, взимку іменитий фахівець знову погодився очолити Чорноморець. 8 років тому Григорчук виводив "моряків" у плей-офф Ліги Європи.

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