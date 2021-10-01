"У моєму розумінні таких новин нічого не змінилося, тому що не хочу, щоб з'являлися нові чутки. Як то кажуть, без коментарів. На такі питання легше відповідати, коли є конкретика. Тому додати нічого.

Григорчук може очолити Кривбас

Був Чорноморець, який був тоді у Першій лізі і ми разом вийшли до вищого дивізіону. Тоді було зрозуміло і видно, що це був серйозний проект. У керівництва клубу були серйозні плани і цілі.

Тому не важливо, це Перша або Друга ліги. Головне, щоб це був серйозний проект, щоб стояла мета домагатися великих перемог, участі в єврокубках", – сказав Григорчук у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, 30 вересня Кривбас відправив у відставку головного тренера Геннадія Приходька. За інформацією ЗМІ, саме Григорчук – головний кандидат на вакантну посаду у криворізькому клубі.

Металіст декласував Кривбас у битві лідерів Першої ліги, Полісся розгромно поступилось Оболоні