"Порушення дисципліни з боку Макуана? Я не можу коментувати ці чутки, бо не знаю, про що ви говорите. Жодних новин про Бені я не читав. Сигналів від нього я не бачу. Так, у нього не все складається так, як ми хотіли б.

Розгром за 20 хвилин у відеоогляді матчу ЛНЗ – Шахтар – 1:4

Він довго набирав форму, а потім отримав травму та знову пропустив дві гри. Він тренувався лише чотири дні і сьогодні вийшов на поле. Жодних проблем з Макуана немає. Він серйозний футболіст і найближчим часом гратиме на найвищому рівні. Ми на нього розраховуємо", – поділився Григорчук в ефірі УПЛ ТБ.

Раніше повідомлялось, нібито Макуана порушує дисципліну, через що наставник ЛНЗ хотів достроково попрощатись із гравцем. Нагадаємо, Бені перейшов у черкаську команду з Полісся на правах оренди до кінця сезону 8 березня. З того часу він провів за "фіолетових" лише один матч (проти Колоса, вийшовши на поле на 2 хвилини). Більше не потрапляв до заявки команди на матчі чемпіонату.

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників"