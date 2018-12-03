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Григорчук повертається в Астану, – ЗМІ

15:04 253 Читать на русском
Григорчук повертається в Астану, – ЗМІ
Роман Григорчук / Фото ФК Астана

Український наставник Астани Роман Григорчук найближчим часом повернеться до виконання своїх обов'язків після тривалої відсутності.

Роман Григорчук найближчим часом повернеться в Астану до своїх обов'язків головного тренера клубу, повідомляє dynamomania.

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Нагадаємо, у серпні Григорчук тимчасово покинув Астану за сімейними обставинами, виконувачем обов'язків став Григорій Бабаян, який зумів привести команду до чемпіонства і набрати 8 очок в груповому турнірі Ліги Європи.

Астана претендує на вихід в плей-офф Ліги Європи. Для цього казахському клубу потрібно не програти Ренну в матчі шостого туру групового етапу. Нагадаємо, у тій же групі ЛЄ Динамо гарантувало собі путівку в плей-офф.

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Теги
Світ Григорій Бабаян Григорій Бабаян Астана Астана Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук Чемпіонат Казахстану
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