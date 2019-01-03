Григорчук повернеться на тренерський місток Астани 15 січня

Український фахівець Роман Григорчук, який тимчасово покинув посаду головного тренера Астани, незабаром продовжить роботу в казахській команді. Про це повідомив колишній президент Астани Саян Хамітжанов.

"Роман Григорчук – головний тренер Астани, з 15 січня почне виконувати свої обов'язки на зборі команди в ОАЕ, Григорій Бабаян залишається асистентом головного тренера.

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Хто такий Лалатович, я, якщо чесно, навіть не знаю. Що стосується Курбана Бердиєва, то його кандидатура нами ніколи не розглядалася. Навіщо нам шукати нових керманичів, коли у нас кваліфіковані тренери – Григорчук та Бабаян?", – підсумував Хамітжанов для Kazfootball.

Нагадаємо, у серпні Григорчук тимчасово покинув Астану за сімейними обставинами, виконувачем обов'язків став Григорій Бабаян, який зумів привести команду до чемпіонства.

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