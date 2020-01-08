Григорчук: Потрібен лише один український тренер, який би потрапив у топ-чемпіонат і тоді все буде по-іншому

Наставник казахської Астани Роман Григорчук поділився думками щодо того, чи готові українські тренери працювати у топ-чемпіонатах і що потрібно, аби цей процес пришвидшився.

"Треба бути там, у Європі, щоб тебе побачили. Вважаю, що з чемпіонатів Польщі, Угорщини, Чехії чи Словаччини дорога набагато коротша у топовий чемпіонат. Я до такого теж був би готовий. Потенційно. Українська тренерська школа є досить сильною. Думаю, треба просто прорубати вікно комусь одному. Щоб от одна людина це зробила...

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Ребров? Думаю, у нього дорога скоротилася до якогось топ-чемпіонату. Напевно, не говоримо про топ-команди у цих чемпіонатах, але до самого топ-чемпіонату скоротилася. Ближче, ніж із Саудівської Аравії.

Кваліфікацію українських тренерів я не ставлю під сумнів. Потрібна лише одна людина, яка б пройшла такий шлях і потрапила туди. Тоді все буде по-іншому", – сказав Григорчук у програміТаТоТаке.

Нагадаємо, 54-річний український тренер має непоганий досвід роботи з іноземними командами. Окрім Астани, з якою він 2019 року став чемпіоном Казахстану, він двічі здобував з Габалою срібні медалі у чемпіонаті Азербайджану, а також тричі вигравав чемпіонство з латвійським Вентспілсом. Ще одну латвійську команду – Дінабург – Григорчук виводив у фінал Кубка країни.

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