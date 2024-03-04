"У нас так склалося, що у нас дисбаланс, ми незбалансовані при комплектації складу. Тим паче ми страшенно запізнилися з комплектацією. На зборах тренувалися 8-9 футболістів, решта – молодь. Через це все воно якось так загальмувало. Зараз ми трохи добрали хоч, Слава Богу, кілька футболістів. Сподіваємося, що через деякий час… Але цей деякий ми маємо грати.

Динамо – Чорноморець – 1:0 – відео курйозного гола та огляд матчу

"Деякий час – після перерви на матчі збірних? Думаю, так. Люди, які не грають по 2 місяці – ну спробуйте їх повернути до футболу. У нас прийшли футболісти, чия готовність не на високому рівні. Тому виконувати наші вимоги, грати інтенсивно, як би ми хотіли, вони не можуть. Але це об’єктивно для них, я їх зовсім не звинувачую. Нам взяти футболіста дуже непросто. Не буду нічого такого розшифровувати, але нам у нашій ситуації страшенно важко", – поділився Григорчук в коментарі Профутбол Digital.

Додамо, що після поновлення УПЛ Чорноморець набрав 1 очко, розписавши нічию з Оболонню. Одесити також мінімально програли Динамо (0:1).

Динамо мінімально обіграло Чорноморець – привоз воротаря одеситів приніс вже шосту поспіль перемогу киянам в УПЛ