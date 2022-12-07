"Думаю, у цій частині сезону ми мали 5-6 матчів, які були 100% виграшними для нас. За всіма складовими футболу. Це досить сильний удар, але треба впоратися і йти далі.

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Не можна сказати, що команда підсіла чи щось таке. На жаль, у нас часто так буває, коли стратегічно все мало складатися по-іншому. Перший тайм взагалі без питань, був під нашим контролем. Другий тайм вийшов трохи іншим, хоча й там ми мали моменти, щоб просто закрити гру. Я б не сказав, що ми змінювали свій стиль гри. Але, звичайно, десь у підсвідомості сиділо – 2:0, можна зіграти акуратніше. Як правило, таке не допомагає. Потрібно досягати такого стану, щоб далі контролювати гру, створювати моменти. У нас цього не вийшло.

Це не були провальні 45 хвилин. Ми мали досить нагод, щоб забити і довести матч до перемоги. Припустилися помилок, внаслідок яких нам забили 2 м'ячі", – резюмував Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

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