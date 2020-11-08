"Сприймаємо результат таким, яким він є. Розуміємо, що по такій грі він міг бути різний. Похвалив свою команду, своїх хлопців і в перерві, навіть коли ми горіли 0:1, і після гри. Тому що за старанням, за самовіддачею, за бажанням перемогти – це був дуже хороший рівень, було те, що потрібно. І я б хотів, щоб ось так було завжди. Може, і ще краще.

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У двох іграх, які у нас залишилися, чекаємо тільки перемоги. Ми розуміємо, що нам потрібно самим, перш за все, виграти. І ми розуміємо, щоб стати чемпіонами, нам потрібно, щоб наш суперник втратив очки. Нам потрібно виграти дві гри.

Але, щоб виграти дві, потрібно виграти першу. І ні про що інше думати нам не можна. Маємо можливість зараз, хлопці поїдуть до збірної, дай бог, щоб всі здоровими повернулися. І після цього нам потрібно добре підійти до наступної гри, її потрібно виграти. А далі будемо дивитися", – сказав Роман Григорчук прес-службі Шахтаря С.

Зауважимо, вчора, 7 листопада, "гірники" розписали нічию з БАТЕ, який з 54 очками залишився першим. Солігорський Шахтар йде другим із 53 пунктами. До завершення чемпіонату залишилось лише 2 тури.

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