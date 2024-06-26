Нефтчі на офіційному сайті повідомив про призначення Романа Григорчука новим головним тренером команди. Це другий найтитулованіший клуб в історії Азербайджану.

Динамо може підписати "одеського Мессі" – у конкурентах учасник єврокубків, останнє слово буде за Шапаренком

Контракт із фахівцем, який ще в минулому сезоні очолював Чорноморець, розрахований на 2 роки. Цікаво, що одеський клуб не повідомляв про відхід головного тренера на своїх офіційних ресурсах.

Зазначимо, що у тренерській кар’єрі Романа Григорчука, окрім Чорноморця, було ще шість клубів – це латвійські Динабурґ і Вентспілс, запорізький Металург, азербайджанська Ґабала, казахстанська Астана та солігорський Шахтар.

"Збірну рознесуть до пня": легендарний Олег Ящук вказав на слабке місце Бельгії – залишається вірити у диво