Григорчук офіційно покинув Астану

Український тренер Роман Григорчук більше не очолює казахську Астану.

"Клуб дякує Роману Йосиповичу і його тренерському штабу за виконану роботу і бажає йому успішного продовження тренерської кар'єри", – йдеться у повідомленні прес-служби Астани.

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Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

Нагадаємо, Григорчук очолив Астану в середині сезону 2018 року. У минулому сезоні фахівець разом з командою виграв Суперкубок Казахстану, Прем'єр-лігу і вивів команду в групу Ліги Європи.

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