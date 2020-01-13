toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ТРАНСФЕРИ

Григорчук офіційно покинув Астану

13:45 2919 Читать на русском
Григорчук офіційно покинув Астану
Роман Григорчук / фото: Астана

Український тренер Роман Григорчук більше не очолює казахську Астану.

"Клуб дякує Роману Йосиповичу і його тренерському штабу за виконану роботу і бажає йому успішного продовження тренерської кар'єри", – йдеться у повідомленні прес-служби Астани.

Григорчук: Від пропозицій Динамо не відмовляються

Також клуб покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

Нагадаємо, Григорчук очолив Астану в середині сезону 2018 року. У минулому сезоні фахівець разом з командою виграв Суперкубок Казахстану, Прем'єр-лігу і вивів команду в групу Ліги Європи.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

blog_ava
Сімеоне назвав гравця, який виграв для Реала Суперкубок Іспанії – несподіваний вибір
08:00
4316
Теги
Українці за кордоном Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
9
хв
Парма
21:45
Лечче
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук