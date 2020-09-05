Шахтар Солігорськ призначив Романа Григорчука головним тренером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вернидуб прокоментував свій несподіваний відхід із солігорського Шахтаря

Про деталі угоди про співпрацю між сторонами не повідомляється. На цій посаді Григорчук замінить іншого українського тренера – Юрія Вернидуба, який несподівано покинув команду. За чутками, у фахівця був конфлікт з керівництвом клубу.

Після 22-х турів чемпіонату Білорусі солігорський Шахтар очолює турнірну таблицю, випереджаючи БАТЕ за додатковими показниками. Останнім клубом Григорчука була Астана, яку він покинув взимку. В Україні фахівець відомий своєю роботою у запорізькому Металурзі та Чорноморці.

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