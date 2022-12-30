На "моряків" чекає перебудова. Одесити оголосили про повернення Романа Григорчука й зміну генерального партнера.

56-річний фахівець став головним тренером Чорноморця, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт із Григорчуком підписаний на три роки.

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Чорноморець – не чужа для Романа команда. Він вже успішно очолював її у 2010-2014 роках. Останнім місцем роботи українця був солігорський Шахтар, який він покинув влітку.

Також "моряки" оголосили про підписання договору з новим генеральним партнером – компанією VERTEX UNITED, яка належить одеським бізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському. Вони мають стати власниками Чорноморця.

Першу частину сезону Прем'єр-ліги Чорноморець під керівництвом Юрія Мороза провів не надто успішно – 13 сходинка і 14 залікових балів в активі.

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