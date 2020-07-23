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Григорчук не виключає свого повернення в Чорноморець, з яким творив сенсацію в Лізі Європи

14:08 - Читать на русском
Григорчук не виключає свого повернення в Чорноморець, з яким творив сенсацію в Лізі Європи
Роман Григорчук / Сайт Чорноморця

Роман Григорчук зберігає теплі спогади про період роботи в одеському Чорноморці.

"Скільки розмовляємо з тренерами, футболістами, ми завжди згадуємо цей час як наш найкращий. Причому всі ми, буквально кожен.

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Для кожного з нас це найкращий час у кар'єрі. Звичайно, це ніколи не забудеться, я це дуже ціную. Якщо колись, в якийсь час буде нагода працювати в Чорноморці – це буде просто чудово", – зізнався Григорчук в ефірі Трендець.

Нагадаємо, український фахівець очолював одеситів з 2010 по 2014 роки. Під його керівництвом команда сенсаційно вийшла в плей-офф Ліги Європи 2013/14, де поступилася Ліону на стадії 1/16 фіналу (0:0; 0:1).

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