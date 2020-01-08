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Григорчук назвав четвірку гравців з УПЛ, яких хотів би бачити у своїй команді

8 січня 23:00 871 Читать на русском
Григорчук назвав четвірку гравців з УПЛ, яких хотів би бачити у своїй команді
Роман Григорчук / Фото з відкритих джерел

Головний тренер казахської Астани Роман Григорчук визначив найкращих футболістів чемпіонату України, з якими б хотів попрацювати.

"Кого з УПЛ хотів би бачити у своїй команді? Ну ясно, що Степаненка. Циганков мені дуже подобається. І, я думаю, що Миколенка. А ще Кривцова. Я думаю, що він дуже сильно додав за останній час", – розповів Григорчук в інтерв’ю програмі ТаТоТаке.

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Нагадаємо, 54-річний український фахівець очолив Астану 1 червня 2018 року. У 2019 році Григорчук разом із Астаною став чемпіоном Казахстану, а також взяв участь у груповому раунді Ліги Європи і навіть зумів обіграти Манчестер Юнайтед (до слова, ця перемога була першою і єдиною для казахської команди у єврокубковому турнірі).

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ТаТоТаке Тарас Степаненко Тарас Степаненко Віктор Циганков Віктор Циганков Роман Григорчук Роман Григорчук УПЛ Відеоновини Віталій Миколенко Віталій Миколенко Сергій Кривцов Сергій Кривцов
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