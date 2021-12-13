Роман Григорчук не приховує, що має варіанти для відновлення тренерської кар'єри.

– Чорноморець? Як то кажуть, диму без вогню не буває. Але конкретніше я зараз вам не можу сказати.

Кравченко підтвердив майбутню зміну керівництва в Чорноморця та відреагував на акцію ультрас клубу

– Тобто факт переговорів таки є?

– Знаєте, я й так сказав більше, ніж хотів. Тут найкраще дочекатися конкретики.

– Ви зараз в Україні?

– Так, я живу в Одесі, ходжу на футбол, – сказав Григорчук у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, з 2015 року тренер працював за кордоном – Габала, Астана і Шахтар Солігорськ. У 2019-му став чемпіоном Казахстану, а рік тому здобув золоті медалі білоруської першості. Нещодавно Григорчука сватали у Кривбас і Колос, але ці клуби обрали інших тренерів. Також фахівець встиг попрацювати в Чорноморці з 2010 по 2014 роки та виводив одеситів до групового етапу Ліги Європи 2013/14.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка