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Григорчук мріє повернутись в Україну і очолити команду УПЛ, – Циганик

19:05 1004 Читать на русском
Григорчук мріє повернутись в Україну і очолити команду УПЛ, – Циганик
Роман Григорчук / ФК Габала

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про майбутні плани головного тренера Астани Романа Григорчука.

"Роман Григорчук мріє повернутися в Україну, але він пов'язаний контрактом з Астаною. Ми з ним розмовляли, він сказав, що йому дуже складно, і сім'ї складно, ментальність зовсім інша. Він би із задоволенням працював в Україні, але йому треба доопрацювати контракт.

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Я думаю, що він залишиться в Астані до зими. У будь-якому випадку, після Астани наступним його клубом буде будь-яка українська команда", – сказав Циганик в ефірі програми Циганик Live.

Нагадаємо, Роман Григорчук з 2018 року очолює Астану, до цього він тренував азербайджанську Габалу.

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Теги
Українці за кордоном Астана Астана Ігор Циганик Роман Григорчук Роман Григорчук
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