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Григорчук може стати головним тренером збірної Азербайджану

15 січня 22:05 1368 Читать на русском
Григорчук може стати головним тренером збірної Азербайджану
Роман Григорчук / Сайт Астани

Роман Григорчук не планує довго сидіти без роботи після відходу з Астани.

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Тамтешня Федерація футболу вже розпочала переговори з Григорчуком і сподівається, що саме він стане новим тренером команди. Попереднім наставником азербайджанців був Нікола Юрчевіч. Хорвата звільнили у грудні 2019 року через провал у відборі на Євро-2020 – всього одне очко у 8 матчах і закономірна остання сходинка групи Е.

Нагадаємо, Григорчук вже мав досвід роботи в азербайджанському футболі. З 2014 по 2018 роки він очолював Габалу, з якою здобував срібні та золоті медалі чемпіонату країни.

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Теги
Роман Григорчук Роман Григорчук Світ Українці за кордоном Азербайджан Азербайджан
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