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Григорчук: Мені здається, Вернидуб і сам не знає, що може очолити Астану

12:02 573 Читать на русском
Григорчук: Мені здається, Вернидуб і сам не знає, що може очолити Астану
Роман Григорчук / фото: ФК Астана

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував чутки про те, що Юрій Вернидуб може замінити його на посаді наставника казахського клубу.

 

"Вернидуб – мій хороший друг. Я його добре знаю. Мені здається, що він сам не знає про те, що його можуть призначити на посаду головного тренера Астани.

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Чи готовий я піти у відставку, якщо команда зазнає невдачі у майбутніх матчах проти ЧФР Клуж? У нашому житті все можливо. Ми до всього повинні бути готові. Всі мої думки повинні бути спрямовані на те, щоб добре підготуватися до матчів", – передає слова Григорчука Sports.kz.

Відзначимо, що розмови про Вернидуба в ЗМІ з'явилися після серії невдалих матчів Астани у казахській Прем'єр-лізі.

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Світ Астана Астана Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Роман Григорчук Роман Григорчук Астана - ЧФР Клуж
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