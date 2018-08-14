Григорчук: Маємо право розраховувати на хороший результат

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився очікуваннями напередодні матчу-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти загребського Динамо.

"Наша надія пов'язана з тим, що пройшов тиждень після тієї гри. І в нашій ситуації – це дуже важливий час, тому що ми оновили команду, і не всі футболісти готові до ігор так, як потрібно. Тому я вірю, що ми будемо сильніші , ніж ми були в першій грі, і наша гра повинна бути кращою, вона повинна бути більш якісною, більш агресивною і швидкою.

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У першому матчі ми програли, тому що нам не пощастило. Майже кожна перемога – це якісна гра і сприятливі обставини. У попередньому матчі у нас з цим не вийшло, але це не єдина причина, тому що ми допустили помилки, за які суперник нас покарав. Звичайно, у нас теж були моменти, коли ми могли забити, але не став би загострювати розмову на везінні.

Але я впевнений в тому, що ми здатні зіграти сильніше, ніж ми зіграли вдома. І за цієї умови, ми маємо право розраховувати на хороший результат", – цитує Грирогчука офіційний сайт Астани.

Матч Динамо З – Астана відбудеться сьогодні, початок о 21:00. Перший матч завершився поразкою команди українського фахівця з рахунком 2:0.