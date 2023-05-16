Представників Чорноморця відзначили за яскраву перемогу над Динамо (3:2).

Романа Григорчука визнали найкращим тренером, а хавбека Олександра Демченка найкращим гравцем 26 туру, інформує прес-служба УПЛ.

Історичний антирекорд Шовковського у відеоогляді поєдинку Динамо – Чорноморець – 2:3

Григорчук завдав першої поразки Олександру Шовковському, який до цього мав 3 перемоги на чолі Динамо. Головним ковалем цього успіху на полі став саме Демченко. 27-річний півзахисник Чорноморця відвантажив гранду 2 голи, зокрема, переможний.

Додамо, що в наступному турі "моряки" грають проти прямого конкурента за виживання – Миная (20 травня).

Динамо драматично програло Чорноморцю у свій день народження – Григорчук завдав Шовковському першої поразки в УПЛ