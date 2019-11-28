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"Хочемо перемогти Манчестер Юнайтед", – Григорчук про матч Ліги Європи, в якому Астані немає чого втрачати

14:47 735 Читать на русском
"Хочемо перемогти Манчестер Юнайтед", – Григорчук про матч Ліги Європи, в якому Астані немає чого втрачати
Роман Григорчук / ФК Астана

Український тренер Астани Роман Григорчук поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги Європи між Астаною та Манчестер Юнайтед.

 

"Кожен клуб вирішує свої завдання і має право виставляти той склад, який вважає за потрібне. Тому тут обговорювати нічого. Ми розуміємо, на яких ми рівнях, полюсах знаходимося по відношенню до Манчестер Юнайтед.

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Для нас це все одно подія і серйозна гра. Ми хочемо показати хороший футбол і перемогти. Буде непросто, тому що суперник дуже сильний. Про нестачу мотивації годі й казати, тому що це гра з Манчестер Юнайтед", – цитує Григорчука офіційний сайт ФК Астана.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада Астана на власному полі прийматиме Манчестер Юнайтед. Початок матчу о 17:50 за київським часом. Казахський клуб після чотирьох турів не зумів набрати у групі L жодного очка і втратив будь-які шанси на вихід з групи.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Астана Астана Ліга Європи Роман Григорчук Роман Григорчук Астана - Манчестер Юнайтед
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