Григорчук готовий повернутись в УПЛ – тренер розповів, які клуби йому імпонують

Відомий український тренер Роман Григорчук не приховує свого бажання продовжити кар'єру в УПЛ.

Так, звичайно, я готовий до роботи в Україні. Але тільки в команді, яка має амбітні плани, прагне грати в єврокубках. Я хотів би здійснити свою мрію: вийти зі своєю командою в груповий етап Ліги чемпіонів.

УПЛ не має серйозних відмінностей з лігами Казахстану та Азербайджану, – Григорчук

Футбольне життя має сенс, коли воно повноцінне. Якщо ти маєш можливість реалізуватися і досягати таких перемог, які запам'ятовуються на все життя", – цитує українського фахівця Gazeta.ua.

Григорчук вже має досвід роботи тренером в УПЛ, наставник очолював запорізький Металруг та Чорноморець. Останні 5 років фахівець провів у лігах Азербайджану та Казахстану, очолюючи Габалу та Астану відповідно.

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