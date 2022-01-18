Товариські матчі

Чорноморець – Лехія – 2:0

Голи: Юсов, 71, Вечіберадзе, 97

Динамо розкрило деталі переходу Русина в Чорноморець

Роман Григорчук вперше вивів на матч одеську команду після свого повернення. Чорноморець розпочав зимові збори впевненою перемогою над Лехією із Гданська, яка у чемпіонаті Польщі йде серед лідерів.

Команди провели чотири тайми по 30 хвилин, тому тренери мали можливість перевірити багатьох футболістів. Перемогу Чорноморцю принесли голи Дмитра Юсова (замкнув навіс з правого флангу) та Беки Вечіберадзе (завершив контратаку команди).

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