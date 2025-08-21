– Динамо не пройшло Пафос в ЛЧ, але кіпріоти не такі прості, як здавалося. Вони спокійно грали й проти Динамо, і проти Црвени Звезди.

– Ліга чемпіонів – особливий турнір, там грають чемпіони. В будь-якій країні чемпіон – це сильна одиниця. Це команди, які здатні добиватися солідних результатів.

"В нього усе по жорсткому й конкретно": екс-гравець Чорноморця – про Григорчука

Я думаю, що будь-який чемпіон країни він сильний. Ми повинні це розуміти й ми бачимо, що це дійсно так! Я згоден з вами, Пафос – команда добротна.

Потенціал для того, щоб обігрувати та проходити Маккабі у Динамо є. На мій погляд, Шовковському варто зробити низку корективів – мені чогось не вистачає. Хотілося, щоб Динамо було успішнішим в плані тактики та гучним в плані суперника, але я розумію, що у Динамо є всі шанси пройти Маккабі, – розповів Роман Григорчук в інтерв'ю для Sport.ua.

Нагадаємо, що Динамо зустрінеться з Маккабі Тель-Авів вже сьогодні, 21 серпня, о 21:00.

Маккабі Тель-Авів – Динамо: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи