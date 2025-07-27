"Ми розуміємо, що відбулася зміна тренера, деякі ключові гравці перейшли в інші команди... З того, що я бачив, скажу, що Олександрія могла розраховувати на більш вдалий результат. Думаю, що навіть після такого рахунку вони можуть поборотися за прохід до наступної стадії.

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Олександрія системно підходить до підготовки. Ми це бачили й на прикладі попереднього тренера. У керівництва є терпіння! Клуб розвивається і, як наслідок, команда добилась результату, який для них є історичним.

Треба боротися! В будь-якому випадку, зроблено тільки перший крок, а другий крок – це повторна гра. Виходячи з аналізу першої гри, я скажу, що в Олександрії є хороші шанси, щоб пройти далі", – сказав Григорчук у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у першому матчі Олександрія поступилась Партизану з рахунком 0:2. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 31 липня, о 22:00.

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