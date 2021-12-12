Екс-тренер Чорноморця, запорізького Металурга і низки інших команд Роман Григорчук може знову очолити одеський клуб.

Фахівець вже почав домовлятись з керівництвом Чорноморця щодо співпраці, а переговори перебувають на просунутій стадії, повідомляє Tribuna.

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Зазначається, що прихід Григорчука пов'язують зі зміною власників одеситів, які планують провести серйозні зміни в клубі, зокрема відійти від "динамівського" вектору. Наразі команду очолює екс-тренер динамівської молодіжки Юрій Мороз, а за Чорноморець грає чимала кількість орендованих гравців з Динамо.

Нагадаємо, з 2015 року тренер працював за кордоном – Габала, Астана і Шахтар Солігорськ. У 2019-му став чемпіоном Казахстану, а рік тому здобув золоті медалі білоруської першості. Нещодавно Григорчука сватали у Кривбас і Колос, але ці клуби обрали інших тренерів. Також Роман встиг попрацювати в Чорноморці з 2010 по 2014 роки та виводив одеситів до групового етапу Ліги Європи 2013/14.

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