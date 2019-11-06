Григорчук: Астана виконала всі завдання на сезон, незважаючи на нестачу футболістів

Головний тренер Астани Роман Григорчук заявив, що його підопічні виконали усі завдання, які керівництво клубу ставило перед ними на початку сезону.

"Ми виграли Суперкубок, чемпіонат і вийшли в груповий етап Ліги Європи – ми виконали всі поставлені завдання. Але не можна сказати, що у нас немає завдань в груповому етапі Ліги Європи. Це цікавий і престижний турнір. Це важливо для тренера і кожного футболіста.

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У попередній грі з АЗ ми були в такій ситуації, коли нам доводилося робити вибір. Ми хочемо всюди бути в порядку, але для цього мало хотіти. Потрібно робити. А це потрібно робити на початку чемпіонату. Для цього команда повинна бути укомплектована як слід, не 13-14 чоловік, а 18 і плюс кілька молодих. І ця комплектація повинна бути в грудні, на зимових зборах. І тоді у команди буде більше шансів потрапляти в групу і виходити з групи", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, минулої неділі Астана оформила чергову перемогу в чемпіонаті Казахстану. Також підопічні Григорчука продовжують виступи в Лізі Європи, де після трьох турів не набрали очок у групі з АЗ, Партизаном та Манчестер Юнайтед.

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