"Я дуже задоволений. Три очки нам дуже потрібні, бо ми перебуваємо у складній ситуації. Ми вже і стратегічно трохи вище, і психологічно нам трохи легше.

Історичний антирекорд Шовковського у відеоогляді поєдинку Динамо – Чорноморець – 2:3

Декілька відрізків цієї гри – їх можна назвати абсолютно ідеальними. На жаль, їх було не так багато, як би хотілося, але цьому теж треба порадіти.

Дуже хочеться відзначити реакцію наших футболістів на другий пропущений м'яч. Після 2:2 хтось міг відчути розчарування, але команда відреагувала прекрасно, забивши гол. Ми могли як пропустити, так і забити ще.

Ми зробили дуже потужний крок і в прогресі нашому, і в досягненні результатів, і в якості гри, і в задоволенні для наших вболівальників та бійців та героїв, які зараз воюють. Все це для них. Якщо у мене після матчу усмішка на обличчі, то я дуже хотів би, щоб і в них вона з'явилася. Я дуже сподіваюсь на це", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Чорноморець після 26-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ дев'ятим, набравши 29 очок. Від зони вильоту команду відділяє 5 пунктів.

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