"Коли я покидав Чорноморець, сказав: "Не прощаюся, а лише говорю до побачення"... Говорив тоді ці слова від щирого серця, нічого не перебільшуючи. На той час у країні виникла непроста ситуація, і це стало наслідком проблем у Чорноморці. Якийсь час було не до футболу. Тому я й поїхав.

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Слава богу, що зараз все так сталося і я повернувся до свого рідного клубу. Повірте, говорю це без будь-якого перебільшення. Одеса – чудове місто, в якому я живу. Тут справжнє футбольне середовище – у цьому немає жодних сумнівів. Я з нетерпінням чекаю на першу гру, коли ми будемо на стадіоні, на якому буде чудова атмосфера", – зазначив Григорчук в інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, Роман вже очолював одеситів протягом 2010-2014 років, а 30 грудня підписав з ними контракт на 3 роки. Зараз Чорноморець розташовується на 13 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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