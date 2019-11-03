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Григорчук – про чемпіонство Астани: Треба зосередитись на Лізі Європи, а випити шампанського ще встигнемо

15:57 389 Читать на русском
Григорчук – про чемпіонство Астани: Треба зосередитись на Лізі Європи, а випити шампанського ще встигнемо
Роман Григорчук / ФК Астана

Головний тренер Астани Роман Григорчук прокоментував перемогу над Тоболом (1:0), який дозволив його команді перемогти в чемпіонаті Казахстану.

"Браво, Астана! Браво кожен, хто брав участь в цьому сезоні. Вітаю весь клуб і всіх уболівальників з чемпіонством.

Астана під керівництвом Григорчука достроково стала чемпіоном Казахстану

Ми не купували ніяких напоїв перед матчем. У нас так не прийнято. Ми ще встигнемо випити шампанського за чемпіонство.

Чи не буде нам важко у Лізі Європи? Навпаки – повинно бути легко. Ми зможемо вперше за останній дві гри проти АЗ зіграти основною обоймою. Ми хочемо в Лізі Європи поправити своє становище, здобути очки. Розуміємо, що це нелегко, але постараємося це зробити", – цитує українського фахівця офіційний сайт Астани.

Нагадаємо, Астана оформила чемпіонство за тур до завершення чемпіонату Казахстану. Команда Григорчука випередила Кайрат.

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Теги
Українці за кордоном Світ Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
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