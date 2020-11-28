Роман Григорчук в останньому турі чемпіонату Білорусі привів Шахтар Солігорськ до золотих медалей.

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Таким чином для 55-річного фахівця це вже третя країна, де він стає чемпіоном у статусі головного тренера команди, що не вдавалось ще жодному українському наставнику, повідомляє ua-football. Раніше Григорчук перемагав з Вентспілсом у чемпіонаті Латвії (2006, 2007, 2008 роки), а також тріумфував у казахській першості з Астаною (2019).

Нагадаємо, Роман Григорчук очолив Шахтар Солігорськ у вересні після звільнення Юрія Вернидуба.

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