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Григорчук – перший український тренер, який обіграв Манчестер Юнайтед

28 листопада 23:29 414 Читать на русском
Григорчук – перший український тренер, який обіграв Манчестер Юнайтед
Роман Григорчук / ФК Астана

У 5-му турі Ліги Європи Астана під керівництвом Романа Григорчука здобула вольову перемогу над Манчестер Юнайтед (2:1).

55’ Дмітрій Шомко
62’ Ді’Шон Бернард
 
Джессі Лінгард 10’
10’ Джессі Лінгард
55’ Дмітрій Шомко
62’ Ді’Шон Бернард

Команда з Казахстану пропустила швидкий гол, але у другому таймі забила двічі і здобула свої перші очки у поточному розіграші Ліги Європи. Таким чином, Григорчук став першим українським тренером, який обіграв Манчестер Юнайтед.

Сенсаційна перемога команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

Раніше проти англійського клубу в ролі тренера виступали Валерій Лобановський, Олег Лужний, Йожеф Сабо та Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, сьогоднішня перемога ніяк не вплинула на перспективи Астани у Лізі Європи. Команда Григорчука після 5-го туру посідає четверте місце у групі L.

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Теги
Ліга Європи Українці за кордоном Астана - Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Астана Астана Роман Григорчук Роман Григорчук
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