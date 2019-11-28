Григорчук – перший український тренер, який обіграв Манчестер Юнайтед

У 5-му турі Ліги Європи Астана під керівництвом Романа Григорчука здобула вольову перемогу над Манчестер Юнайтед (2:1).

Команда з Казахстану пропустила швидкий гол, але у другому таймі забила двічі і здобула свої перші очки у поточному розіграші Ліги Європи. Таким чином, Григорчук став першим українським тренером, який обіграв Манчестер Юнайтед.

Сенсаційна перемога команди Григорчука у відеоогляді матчу Астана – Манчестер Юнайтед – 2:1

Раніше проти англійського клубу в ролі тренера виступали Валерій Лобановський, Олег Лужний, Йожеф Сабо та Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, сьогоднішня перемога ніяк не вплинула на перспективи Астани у Лізі Європи. Команда Григорчука після 5-го туру посідає четверте місце у групі L.

Ліга Європи: Астана Григорчука сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед, Краснодар мінімально здолав Базель