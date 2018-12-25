Грецький журналіст розповів, що в Олімпіакосі думають про Динамо

Грецький журналіст Пол Пападопулос поділився, що в Олімпіакосі про київське Динамо перед поєдинками 1/16 фіналу Ліги Європи.

"В Олімпіакосі кажуть, що будуть грати з хорошою і сильною командою, в якій є дорогі гравці, що представляють національну збірну України. Динамо виглядає командою з досвідом і постійно претендує на те, щоб грати в Лізі чемпіонів. Але в Олімпіакоса теж є амбіції, вони вірять в свою команду і постараються пройти в наступний раунд.

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Не варто говорити про явного фаворита. У цих іграх багато буде вирішувати те, в якій формі підійдуть команди до цих матчів. Олімпіакос зумів виграти (і обігнати Мілан в групі Ліги Європи) в епічному матчі. І потрібно розуміти, що ця команда здатна грати ще краще. До того ж в Україні буде перерва в чемпіонаті, а от в Греції пауза буде невеликою. Вже 12-го січня чемпіонат відновиться", – цитує Пападопулоса FootBoom.

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