Сенсаційний Панатінаїкос 1996-го перебував за крок від фіналу Ліги чемпіонів. Важливою ланкою тієї команди був центральний захисник Янніс Каліцакіс, який у середньому в кожному сьомому своєму матчі ЛЧ отримував червону картку.

Рекордсменами Ліги чемпіонів за кількістю вилучень є троє легендарних футболістів: Златан Ібрагімовіч, Серхіо Рамос та Едгар Давідс. І якщо першим двом для чотирьох червоних карток знадобилося майже півтори сотні матчів, то Давідс впорався за 74 поєдинки.

"Кайрат головного мозку": сім героїв найбільшої сенсації Ліги чемпіонів

Цікаво, скільки матчів потрібно було б Яннісу Каліцакісу для того, щоб повторити показник головних грубіянів ЛЧ. Хай там як, легенді Панатінаїкоса для трьох вилучень вистачило 21 поєдинку. Вражаюча швидкість!

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

У провідний клуб Греції центральний захисник потрапив після виступів за рідний Панелефсініакос та Діагорас. Каліцакіс завжди вирізнявся доволі грубим стилем гри та систематично отримував жовті картки, однак самовідданою грою зацікавив другу команду Греції та пішов на суттєве підвищення – 1987-го Діагорас зупинився за крок від вильоту з еліти.

Каліцакіс дебютував за нову команду в Кубку УЄФА, допоміг Панатінаїкосу почергово вибити Осер та Ювентус (вимкнув з гри зіркового Іана Раша), а в 1/8 фіналу взяв участь у видатному камбеку. Після поразки Гонведу в Угорщині 2:5 греки перемогли вдома 5:1.

1987-88 Κύπελλο ΟΥΕΦΑ Γιουβέντους-Παναθηναικος 3-2,ο Γιάννης Καλιτζακης με τον Ιαν Ρας.#paofc pic.twitter.com/k8fQu8a7Qg — Andreas Papathanasiou (@13Bistakis) May 4, 2022

Все б нічого, якби не перше вилучення – Янніс, котрий вийшов на заміну на 70-й хвилині, зчепився у рукопашному бою з Йожефом Фітошем. Рефері вилучив з поля обидвох. Угорця у підтрибунне приміщення відводили кілька грецьких полісменів, а 21-річний Каліцакіс виглядав розгублено – він провів на полі лише 15 хвилин.

За 10 сезонів у складі команди з конюшиною на грудях Янніс виграв усі можливі внутрішні трофеї: чотири чемпіонства, шість перемог в Кубку Греції, ще три Суперкубки країни. Загалом Каліцакіс відіграв за Панатінаїкос 345 матчів, забив 15 голів і отримав 10 червоних карток!

1994-95 Ο Γιάννης Καλιτζακης σηκώνει το κύπελλο Ελλάδας .Πίσω ο Θανάσης Γιαννακόπουλος.#paobc pic.twitter.com/Lxe446coY8 — Andreas Papathanasiou (@13Bistakis) January 18, 2021

Часті проблеми з арбітрами виникали внаслідок жорсткої манери, завдяки якій Каліцакіса прозвали "Ніндзею". Інколи вилучення ставали наслідком абсурдних рішень оборонця. 1992-го в матчі Кубка чемпіонів проти Црвени Звезди (0:1) Янніс не втримався і в центрі поля буцнув ногою Дарко Панчева. Поруч не було ні м’яча, ні головного судді, проте асистент усе бачив і грек передчасно пішов у роздягальню.

Абсолютний рекорд було зафіксовано у сезоні 1995/96, коли Каліцакіс отримав чотири червоних картки. Спочатку Каліцакіса вилучили в матчі кваліфікації ЛЧ проти Хайдука (1:1), потім на груповому етапі проти Ольборга (1:2), а тоді – в матчах грецької Суперліги з АЕК та Іраклісом.

Ο Γιάννης Καλιτζάκης, ο λατρεμένος Νίντζα, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μια δεκαετία και πλέον υπηρετεί το Τριφύλλι ως γενικός αρχηγός της Β’ ομάδας, συμπληρώνει σήμερα 57 χρόνια ζωής. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά με υγεία! ️ pic.twitter.com/XYA7nSxJi0 — Georgios G. Outras (@OutrasG) February 10, 2023

Зрештою, той сезон подарував уболівальникам чи не головний хайлайт у кар’єрі Каліцакіса. Панатінаїкос сенсаційно дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, де вибув у боротьбі з Аяксом (1:0 і 0:3). Цього значного досягнення могло не бути, якби не "Ніндзя". В останньому матчі групового етапу проти французького Нанта (0:0) Янніс виніс м’яч з лінії воріт та забезпечив команді вихід у чвертьфінал ЛЧ.

В Афінах Каліцакіса полюбили саме за самовідданість та небайдужість. Кожного разу він грав так, ніби то був останній матч у його житті.

Чи траплялося, що я програв у неділю, а в понеділок посміхався на тренуванні, ніби нічого не відбувається, або виходив на вулицю того ж вечора? Я навіть зачиняв вікна вдома. Я не хотів нікого бачити і не хотів, щоб бачили мене. Якщо ти поважаєш себе і маєш трохи самоповаги та егоїзму, ти захворієш, а наступного тижня працюватимеш на тренуванні, наче собака, – казав футбольний тафгай.

1997-го після десятиріччя у Панатінаїкосі легенда перебрався в АЕК. Каліцакіс поповнив свою колекцію нагород ще одним Кубком Греції та ще одним вилученням, яке виглядає дещо моторошно.

Закінчував активні виступи Каліцакіс у складі Етнікос Астерас. Нині він продовжує працювати у футболі. 59-річний екс-футболіст очолює академію грецької Трикали та передає свій досвід молодому поколінню. Такі, як він, вміють запалити і загартувати характер.

"Скоріше віслюки пролетять над дахами": чемпіон світу, який забивав Динамо і Шахтарю в ЛЧ, Англія вважала його "своїм"