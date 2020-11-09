Як відомо, Шахтар розбив Динамо з рахунком 3:0 на НСК Олімпійський в рамках 9-го туру Прем'єр-ліги та скоротив відставання від киян до одного пункту. Після поєдинку Мірча Луческу емоційно заявив, що матч виграв COVID, а програв фейр-плей. Ця поразка стала для румунського наставника дебютною в УПЛ на чолі Динамо.

"Рев‘ю до Класичного. Точніше, до післяматчевої прес-конференції. Я бачив багато випадків, коли на таких заходах тренери пробують розігнати кров по венах.

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Слухай, ти влетів напівсонному супернику три м‘ячі. Ті жодного разу вище третьої передачі не включались. І не тому, що не хотіли. Просто не можуть зараз. І ти пробуєш щось говорити про COVID, фейр-плей і "я би не грав". А чому не говорив про це у Барселоні?

У тебе на полі сім збірників України, один – Словенії, один – Польщі і один – Люксембургу. Хто тут резервіст? Нещерет? Та на протилежних воротах стояв такий самий Нещерет. Тільки з іншим прізвищем.

Ти почав гру у якості лідера чемпіонату з чотириочковим відривом і за усю гру не створив жодного моменту. І ти кажеш про фейр-плей. На прес-конференції якраз її бракувало. Хацкевич і Михайличенко після 0:3 обов‘язково були б фізруками. Блохіну би згадали біляш. А хтось обманює і хоче бажане видати за дійсне.

Мізерні. Миттєві цілі. Не підтримую", – написав Гресько у Facebook.

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