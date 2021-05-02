"Одне слово – маячня! Такого немає, це все маячня. Те, що в нас є нестабільність по ходу сезону – це так. Ми можемо одній команді, яка нижча за рангом, програти, а в лідера виграти, у того ж Шахтаря. Теж собі ставимо це питання.

Бабич прокоментував можливе призначення в Олександрію

Не знаю, можливо, наприкінці сезону якісь підсумки підіб'є керівництво, тренерський штаб. Ще три гри залишилося до кінця чемпіонату, тому подивимося. Потрібно кінцівку зараз провести на хорошому рівні та взяти максимум очок, а там вже видно буде", – цитує Гречишкіна Брутальний футбол.

До слова, останнім часом у медіа побільшало чуток про відхід Володимира Шарана з Олександрії. Наразі його клуб розташувався на 7 сходинці УПЛ з 29 заліковими балами.

Рух – Олександрія та ще три матчі УПЛ. Анонс