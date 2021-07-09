Турецький клуб оголосив про прихід хавбека Дмитра Гречишкіна на своєму офіційному сайті.

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Контракт з вихованцем Шахтаря розрахований на 2 роки, гравець вже пройшов медогляд. Зазначимо, що Гречишкін покинув Олександрію та перебрався в Туреччину на правах вільного агента.

До слова, хавбек розпочинав свою кар'єру в Шахтарі, окрім "гірників" встиг пограти за Зорю, Маріуполь, Чорноморець, а останнім його клубом була Олександрія. У минулому сезоні Гречишкін відіграв 27 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист. Також встиг провести 2 поєдинки у складі збірної України.

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