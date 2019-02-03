Гречишкін: На зборі намагаюсь читати книги, але щось не йде

Бельгія — 2 лют 980
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Маліновський двома асистами допоміг Генку здобути 3 очки, Кортрейк Бацули вирвав перемогу у Локерена
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Зозуля дублем повернув Альбасете у чемпіонські перегониІспанія — 2 лют 7562
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника УкраїниНімеччина — 2 лют 3374
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Шальке – Борусія М: пряма трансляція, Коноплянка грає з перших хвилинНімеччина — 2 лют 1812
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Динамо у контрольному матчі розібралося із софійським ЦСКАУкраїна — 2 лют 3910
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