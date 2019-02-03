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Гречишкін: На зборі намагаюсь читати книги, але щось не йде

06:30 49 Читать на русском
Гречишкін: На зборі намагаюсь читати книги, але щось не йде
Дмитро Гречишкін / Фото: соцмережі

Хавбек Олександрії Дмитро Гречишкін розповів, чим займається на зборі у вільний час.

"Фільми дивлюся, спілкуюся з хлопцями, якісь книги намагаюся читати. Поки що жодної не дочитав.

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Читаю зарубіжну класику. Зараз, наприклад, почав читати книгу "Коротка історія людства". Але щось не йде, зараз намагаюся щось інше знайти", – розповів футболіст в ефірі Футбол NEWS.

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Теги
Олександрія Олександрія Дмитро Гречишкін Дмитро Гречишкін
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